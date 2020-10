Per Quarta c’è subito un esame difficile

E’ il momento di Martinez Quarta, anche lui argentino come Pezzella, anche lui proveniente dal River Plate, ansioso di dimostrare che le belle parole di Passarella e Zanetti non erano parole al vento. Certo, la partita non è delle più facili, visto che negli ultimi 20 anni la Fiorentina ha espugnato la tana dei Lupi appena due volte – 2012 e 2018 – e che il pericolo pubblico numero uno si chiama Edin Dzeko. Come evidenzia La Nazione, in caso di ottima prestazione, tra lanci, costruzione, chiusure e magari gol, ai quali non è nuovo, Quarta lancerebbe un segnale pure al CT Scaloni. L’obiettivo è lasciare il segno e trascinare la Fiorentina fuori dalle sabbie mobili.

0 0 vote Article Rating