Per ribaltare le gerarchie serve una mezza impresa. Ma l’ipotesi addio anticipato sembra scongiurata

Il portiere Pierluigi Gollini è arrivato alla Fiorentina con l’aspettativa di essere protagonista, ma si è ritrovato presto in panchina.

Il dualismo con Pietro Terracciano non lo ha aiutato, le prestazioni del compagno neanche. In più ci si sono messi i suoi errori, piuttosto clamorosi a complicare la situazione. Sotto gli occhi di tutti è rimasta la serata particolarmente negativa, vissuta in Conference League ad Istanbul.

Per ribaltare le gerarchie al giocatore servirà una mezza impresa. Un ritorno a Bergamo al momento sembra scongiurato, si legge però su La Nazione: Gollini dovrebbe concludere la stagione in viola e giocarsi le proprie carte a partire dall’inizio del 2023.