Per Ricci cambia tutto! Un club di Serie A si inserisce in modo deciso tra la Fiorentina e il centrocampista: I dettagli

Samuele Ricci continua ad essere uno dei profili più richiesti della Serie B. Il centrocampista classe ’01 era stato seguito a lungo da Milan, Borussia Dortmund e Fiorentina. Proprio il club viola si era avvicinato negli ultimi incontri con la dirigenza dell’Empoli. Nelle ultime ore però la situazione è cambiata. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, per il talento azzurro si è inserito in modo deciso il Parma del ds Marcello Carli per un’operazione a sorpresa. Il giovane centrocampista è reduce da una stagione con 30 presenze in Serie B ed è valutato circa 15 milioni. Il Parma studia il grande colpo.

