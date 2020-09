Per sfidare la Fiorentina, Conte avrà un’arma in più

Un pericolo in più per la Fiorentina. Secondo quanto appreso da Gazzetta.it, il nuovo acquisto dell’Inter, Arturo Vidal, sarà sicuramente a San Siro sabato.

Il giocatore, infatti, non si è allenato questa mattina poiché doveva regolarizzare la posizione lavorativa ed espletare le pratiche burocratiche del trasferimento ma già da domani sarà aggregato alla squadra.

Un’arma in più per una squadra già molto forte. La gara di sabato però sarà la prima per l’Inter e, quindi, la Fiorentina dalla sua avrà il fatto di aver già disputato gare ufficiali”.