Per Spalletti due portieri simili a quelli della Fiorentina, ma una gestione diversa rispetto a Italiano: “A far giocare entrambi si fa confusione”

La situazione portieri del Napoli, se vogliamo, è molto simile a quella della Fiorentina. Due profili esperti, Sirigu e Gollini, e due giovani in cerca di riscatto come Meret e Gollini. Vincenzo Italiano ha deciso per l’alternanza costante dei suoi portieri, pur ammettendo di vedere ad oggi meglio Terracciano.

Sul tema, invece, Spalletti è tornato in conferenza stampa facendo chiarezza una volta per tutte: “Sirigu è un portiere top e un grande uomo spogliatoio, sa tenere sul pezzo i compagni. Finora però mi è stato detto che facendo giocare due portieri si fa confusione, e allora direi di lasciare tranquillo Meret. E’ lui il titolare”.