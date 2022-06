Per Torreira l’attesa potrebbe essere ancora lunga, ma intanto salgono le quotazioni di Amrabat all’interno dello spogliatoio

La situazione intorno al futuro di Lucas Torreira non si è ancora sbloccata. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, i tempi non sembrano brevi e la sensazione è che, prima che finisca in un senso o nell’altro, Firenze dovrà aspettare almeno un’altra settimana. Quando, cioè, il dg Barone tornerà dagli Stati Uniti e incontrerà di persona Vincenzo Italiano per valutare l’aspetto tecnico del riscatto dell’uruguaiano.

Infatti, le ultime prestazioni stagionali di Sofyan Amrabat avrebbero posto dei dubbi sulla conferma del pivot uruguagio. La società viola, infatti, vorrebbe costruire la prossima rosa proprio intorno al centrocampista marocchino e pare che alcuni episodi nello spogliatoio abbiano turbato lo stesso Torreira. Tutto ricomposto, ma la gestione del suo infortunio all’addome aveva in qualche modo infastidito il n°18 viola.