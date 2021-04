Per un attacco rigenerato (dal solo Vlahovic), c’è una difesa che soffre troppo. Ma un rinforzo importante è pronto a tornare

E se il reparto offensivo della Fiorentina è stato rigenerato dall’esplosione di Dusan Vlahovic, chi sta avendo maggior difficoltà in queste ultime partite sembra essere la difesa . Nelle ultime tre gare in casa, la squadra viola ha subito ben 9 gol, precisamente tre a partita contro Parma, Milan e Atalanta. 11 gol presi nelle ultime cinque, 18 nelle ultime dieci. L’ultima porta inviolata risale a due mesi fa nella partita casalinga contro lo Spezia, anche se nel complesso della stagione i portieri viola solo riusciti a completare la partita con un cleen sheet soltanto altre 5 volte.

Eppure l’assetto in campo della squadra ora allenata da Giuseppe Iachini, con la difesa a tre e i due esterni di centrocampo decisamente difensivi, farebbe pensare a una Fiorentina piuttosto coperta. La linea a tre ormai sembra irremovibile con il trio Pezzella, Milenkovic e Quarta. Più esperimenti si sono visti sugli esterni con Venuti, Caceres e Biraghi (Malcuit praticamente mai) che si contendono le maglie da titolari.

Per il reparto difensivo dovrebbe tornare a disposizione a brevissimo Igor, che si era infortunato nella partita casalinga contro la Roma. Proprio in quell’occasione il brasiliano si mise in mostra al posto di Biraghi sulla sinistra, in un ruolo per lui inedito ma che lo portò a essere uno die migliori in campo dei primi 45 minuti. L’ex SPAL può cambiare anche uno dei tre in difesa. Un jolly che potrebbe tornare molto comodo a Iachini, nonostante l’allenatore viola nella prima parte di stagione non lo abbia impiegato con continuità.