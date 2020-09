Per un Borja Valero che arriva, c’è un Badelj che va. Ecco dove giocherà l’ex centrocampista viola

Nella giornata del Borja Valero 2.0, in cui lo spagnolo si è sottoposto alle visite mediche di routine, ecco che il solito destino è toccato ad un altro ex centrocampista viola. Milan Badelj infatti è ormai prossimo alla firma col Genoa, scatenato sul mercato. Il croato, infatti, è arrivato da pochi minuti all’istituto Synlab il Baluardo per sostenere le visite mediche con il club allenato da Maran. Di seguito le immagini di TMW con l’ex Fiorentina e Lazio.

0 0 vote Article Rating