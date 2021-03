Per un Dragowski escluso c’è un Lafont che viene chiamato in Nazionale. Buone notizie in chiave mercato per la Fiorentina

Per un Dragowski escluso, c’è un Lafont che invece viene chiamato in Nazionale. Destini opposti per i due portieri di proprietà della Fiorentina, sebbene sia doveroso precisare che il francese è stato chiamato dalla Francia under 21.

Trattasi comunque di una bella soddisfazione per lui, a testimonianza di come sia sempre molto considerato soprattutto all’interno del suo Paese. Buone notizie anche per la Fiorentina, che potrà così contare sulla possibilità di ricavare un bel bottino dalla cessione di Lafont. Infatti il portiere, che tornerà a Firenze a fine stagione, salvo soprese non dovrebbe avere prospettive di rimanere a difendere i pali della squadra viola.