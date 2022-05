Per un Odriozola con la testa già a Madrid, c’è un Bellanova che piace tanto, ma non solo. Tutti i nomi per la fascia destra sul taccuino della Fiorentina

La permanenza a Firenze di Alvaro Odriozola sembra al momento più che una mission impossible. IL terzino destro ha la testa già a Madrid e vuole giocarsi le proprie chances con la maglia del Real. Per questo motivo la Fiorentina ha cominciato a guardarsi intorno sul mercato per trovare una soluzione che possa dare competitività alla fascia destra.

Il nome che piace più di tutti è quello di Raul Bellanova, classe 2000 del Bordeaux attualmente in prestito al Cagliari. I sardi con tutta probabilità la riscatteranno per una cifra inferiore al milione di euro per poi venderlo altrove. Il prezzo del cartellino per gli isolani è 15 milioni, la Fiorentina ha già avuto contatti con il suo entourage.

Gli altri due nomi corrispondono a Lutsharel Geertruida del Feyenoord e Samuele Birindelli del Pisa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.