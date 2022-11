Per un Pierozzi che stupisce in Serie B, ce n’è un altro che fatica

Se Niccolò Pierozzi con la maglia della Reggina sta facendo grandi cose in Serie B, altrettanto non si può dire (al momento) del suo fratello gemello Edoardo, sempre in prestito, in forza al Palermo. Il giovane esterno destro classe 2001 della Fiorentina, dopo le prime due presenze stagionali contro Perugia e Bari, non ha mai giocato un minuto con la maglia del club rosanero. Dopo le panchine collezionate, il giocatore sembra essere finito ai margini della rosa, non rientrando nei convocati per le partite contro Ternana, Pisa, Cittadella e Modena.

Il suo nome è tornato ad apparire nella lista per la gara contro il Parma, ma nella distinta ufficiale il suo nome non è apparso. Probabilmente un guaio fisico, visto che nei giorni successivi il giocatore si è allenato a parte. Ieri il ritorno in gruppo e nel mirino c’è il match contro il Cosenza. A fine mercato si era parlato anche di un suo possibile ritorno in viola, ma le voci sono state smentite dallo stesso giocatore. Ci si può aspettare una svolta dalla sua avventura in terra siciliana? Visto il potenziale, la Fiorentina ci spera.