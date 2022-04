Per una Fiorentina Femminile in piena zona retrocessione, c’è una Primavera che va a gonfie vele. Le baby Viola schiantano il Ravenna e si involano verso i playoff

A differenza della squadra di Patrizia Panico che sta tanto faticando per conservare la categoria, c’è una Primavera Femminile viola che sta letteralmente volando. Come si legge dal sito ufficiale, infatti, le ragazze sono tornate alla vittoria dopo la sconfitta contro la Roma capolista. E lo hanno fatto in grande stile schiantando il Ravenna 9-0 con quattro reti di Giacobbo, altrettante di Sechi e una di Pieri.

Una vittoria importante per il morale ma soprattutto per la classifica. A poche giornate dalla fine della regular season, infatti, la Fiorentina è virtualmente ai playoff, in cui conterà il piazzamento in classifica per l’accoppiamento dei quarti di finale. Al momento le viola si trovano al secondo posto insieme al San Marino. Alla fase successiva accederanno anche le prime quattro del Gruppo 1 dove al momento i primi posti sono occupati da Juventus, Milan, Inter e Hellas Verona.