Per vestirsi di viola, obbligato ad abbassare le pretese. Ma la Fiorentina pensa sempre più ad “operazioni Ribery”

Un’idea di mercato affascinante che rimbalza su Firenze in queste ore e parla di un tentativo per Thiago Silva, il difensore brasiliano classe ’84 con un passato in Italia nel Milan. Un’operazione simile, in teoria a quella che ha portato a Firenze la scorsa estate Franck Ribery. Il difensore, in scadenza con il Psg, arriverebbe a costo zero dal punto di vista del cartellino ma con un ingaggio altissimo, almeno che lui stesso non decida di abbassare le pretese. Se rimarrà soltanto un sogno è ancora presto per dirlo, ma la Fiorentina sta pensando ad un’operazione di questo tipo. A riportarlo è Tuttosport.

