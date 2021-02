Peracchini: “Gli americani vanno studiati bene, perché vogliono fatti e non chiacchiere”

Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, è intervenuto così a Radio Bruno: “In Italia rincorrono sempre norme, regole e soldi che sono sempre meno: per adesso al Picco c’è la deroga per giocare in Serie A, ma l’adeguamento a 16mila posti sarà una bella sfida. Con la proprietà che è appena cambiata, speriamo di avere buone notizie: ho avuto una prima video-conferenza con loro, ma sono in ogni lato del mondo e non è semplice. Gli americani vanno studiati bene, perché vogliono fatti e non chiacchiere. Da primo cittadino sono anche il primo tifoso, seguo lo Spezia sin da bambino.

