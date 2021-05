Percassi: “Il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile. Il fallo di Cuadrado su Gosens in finale di Coppa Italia era clamoroso”

Tre qualificazioni in Champions consecutive non sono bastate al presidente dell’Atalanta Antonio Percassi per eliminare dall’elenco delle sue dichiarazioni certe frasi di convenienza decisamente poco credibili. Su tutte quella rilasciata all’Eco di Bergamo: “Lamentarci di questa stagione è follia. Io provo a fare il tifoso e mi dico: 5 anni in Europa? Tre in Champions? Tre volte terzi in A? Tre anni col miglior attacco? Ma non ci credo! La prima cosa a cui dobbiamo pensare è salvarci il prima possibile, dopodiché ci possiamo guardare intorno”.

E poi, polemico, ha aggiunto: “La finale di Coppa Italia è stata condizionata dagli episodi, il fallo di Cuadrado su Gosens è clamoroso. Se la Juve non fa gol e se andiamo a riposo sull’1-0 per noi cambia tutto”.