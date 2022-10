Perché arrivare primi nel girone non è impossibile: l’impresa contro il Basaksehir che la Fiorentina deve “almeno” tentare

Dopo il 3-0 dell’andata, in pochi avrebbero pensato che la Fiorentina sarebbe riuscita a rimettere le cose a posto nel proprio girone. Poi la doppia sfida contro gli scozzesi degli Hearts ha chiarito a tutti il livello della terza competizione europea. A questo punto, la qualificazione della squadra di Italiano non dovrebbe più essere in discussione e, anzi, la sfida al Basaksehir sarà decisiva per stabilire chi passerà direttamente agli ottavi di finale.

Il ragionamento è semplice: se la Fiorentina supera i turchi con un risultato che pareggia i tre gol subiti a Istanbul, allora tutto si deciderà con la differenza reti al termine dell’ultima partita. Se, invece, riuscisse addirittura a vincere con più gol di scarto (cioè quattro o superiore), allora il primo posto -a meno di harakiri in Lettonia- sarebbe assicurato. Già contro l’Inter, ossia contro un avversario che impallinerebbe il Basaksehir, i Viola hanno dimostrato di poter trovare la via della rete anche sotto pressione. Segnare contro i turchi non dovrebbe quindi costituire una sfida impossibile.

Ben più difficile, tuttavia, sarà non subire reti. Se la gara contro i nerazzurri si è distinta per i tanti gol messi a segno dalle due squadre, un segnale è dato anche dal numero 4 alla voce gol presi in casa. La squadra di Italiano appare fragilissima in difesa, una formazione che viene insaccata al primo errore e che può essere ribaltata in estrema scioltezza (anche quando il tempo stringe). L’attacco della squadra turca, però, è lungi dall’essere anche minimamente paragonato a quello di una big di Serie A. All’andata, infatti, fu piuttosto la Fiorentina a regalare le tre reti. Ed è meglio non ricordare in che modi…

Per questo motivo, pareggiare il risultato dell’andata non è affatto impresa impossibile. Scendere in campo, sin da subito, con il 4-2-3-1 potrebbe essere l’arma giusta per ferire una formazione tutt’altro che irresistibile (nonostante non abbia ancora subito una singola rete in questa edizione della Conference League). Tentar non nuoce, per cui “almeno” la vittoria deve essere il risultato minimo a cui la Fiorentina di Italiano deve ambire. Per sperare di evitare il playoff contro una perdente dall’Europa League e proseguire in maniera convincente questa prima storica avventura nell’unica competizione che potrebbe riportare in Europa l’anno prossimo.