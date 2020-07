Perché comprare una Mercedes quando puoi continuare a guidare la tua (sgangherata) Seicento?

E’ un momento questo in cui la Fiorentina è chiamata a scegliere chi sarà il proprio allenatore per il futuro. Ed è un momento in cui, e mi riferisco a livello di commenti, ne leggiamo di ogni colore. Personalmente ce n’è un tipo che mi fa particolarmente ridere e che nasconde anche una bella vena masochista: “Se dobbiamo prendere Di Francesco, allora teniamoci Iachini“.

Ogni volta che lo leggo mi viene subito in mente un pensiero. E’ come se domani dovessi comprare un’auto e mi venisse da dire: “Ma perché comprare una Mercedes quando posso continuare a guidare la mia (sgangherata) Seicento?”. Eh già, perché passare ad un allenatore che ha portato in Europa il Sassuolo (avessi detto la Juventus), ha già fatto la sua bella esperienza in Champions League, portando la Roma in semifinale, eliminando il Barcellona, quando posso tenermi il buon Beppe?

Il paragone può essere un po’ forte se volete, perché Iachini è una persona che si merita tutto il rispetto di questo mondo, però è evidente il salto di qualità che ci sarebbe. Poi è chiaro che qualcuno potrebbe rimanerci male lo stesso perché, memore del “i soldi non sono un problema” di commissiana memoria, magari si aspettava subito di passare alla Ferrari (stradale non certo quella che zoppica in Formula Uno). Però bisognerebbe essere più riflessivi in certi momenti e bisognerebbe capire che, anche tra gli allenatori, che lo si voglia o no, esistono le categorie.

PS: Per inciso e a scanso di equivoci, non c’è scritto che la Fiorentina ha preso Di Francesco

“Se devo prendere #DiFrancesco mi tengo #Iachini“. In effetti il buon Beppe è riuscito ad eliminare il @FCBarcelona e ha giocato svariate semifinali di @ChampionsLeague #Fiorentina — Stefano Del Corona (@StefanoDelCoro2) July 29, 2020