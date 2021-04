Perché la Fiorentina non può permettersi di perdere Vlahovic

Crediamo che ci siano pochi dubbi in merito: Dusan Vlahovic è una delle pochissime note liete della Fiorentina in questa stagione. Prima dell’avvio del campionato, erano in molti a sostenere che il club viola avrebbe dovuto darlo via in prestito per farlo crescere. Fortunatamente questo non è accaduto e il serbo ha potuto fare quello che ha fatto proprio con la maglia viola, raggiungendo la già ragguardevole cifra di 15 gol realizzati e con otto giornate ancora davanti per poter incrementare questo bottino.

Certo, per dargli fiducia e per farlo esplodere sono stati indispensabili la cura fatta da Buso in allenamento e un tecnico come Prandelli che abbia deciso di puntare su di lui senza se e senza ma. Fosse rimasto ancora Iachini probabilmente non saremmo qui a parlare di lui in questi termini, ma questa è un’altra questione che non ci interessa portare avanti in questo frangente.

Quello che ci interessa è capire che intenzioni abbia la Fiorentina con lui e se ci sia margine per poterlo tenere ancora per diverse stagioni. Crediamo che il club gigliato, dopo aver dato via nel corso degli anni tutti i giovani più interessanti (e qui parliamo anche di gestione precedente, sia chiaro), che tra l’altro era stato capace di costruirsi in casa, adesso non possa permettersi di perdere pure il serbo. Costi quel che costi. Certo, una programmazione più accurata poteva essere stata fatta in tempi diversi, ma ancora, fortunatamente, non è troppo tardi per agire.

Commisso ha la possibilità di far sedere il ragazzo e il suo procuratore al proprio tavolo. E può mettere sul piatto ambizioni, strategie di crescita…e anche un bel pacco di soldi. Tanto è inutile girarci intorno, con i soldi si possono fare tante cose e invece di ‘regalare’ milioni ad ultratrentenni sul viale del tramonto, stavolta, a maggior ragione, puoi decidere di investirli su uno che potrebbe essere fondamentale negli anni avvenire.

Sicuramente c’è chi storcerà il naso davanti a questo tipo di linea, sicuramente c’è chi sarà pronto a dire che “basta ci diano 60 milioni e lo porto via io in spalla”. Però è anche giunta l’ora di infischiarsene di qualche commento negativo e di cominciare a togliersi il paraocchi e pensare a cambiare il futuro di questa squadra.