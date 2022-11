Perché Luis Alberto sarebbe il colpo per far svoltare l’intera stagione

Che sia scontento nella Lazio di Sarri è ormai cosa nota. Che sia richiesto da Italiano da un bel po’ di tempo pure. La favola del ‘mago’ Luis Alberto stuzzica i tifosi della Fiorentina, impazienti di tornare ad ammirare una squadra che giochi bene a calcio e faccia anche divertire. Ecco, un primo motivo per cui il fantasista della Lazio sarebbe ottimo per il club di Commisso è proprio questo: il divertimento.

Stiamo parlando di un giocatore sontuoso, veramente geniale, che mescola giocate ad alta qualità a intuizioni che solo chi dà del tu al pallone può possedere. Il fatto che abbia perso la titolarità nella quarta potenza del nostro campionato è inspiegabile, soprattutto con un tecnico che adora la spettacolarità del gioco. Meglio così però. Perché un altro motivo per cui Romero Alconchel sarebbe l’ideale per la formazione di Italiano è che aumenterebbe non poco il tasso di tecnica.

Gol, assist, verticalità e tocchi di prima: non è un caso se questo giocatore è stato soprannominato “il mago”. Le richieste di Lotito sono certo esose, ma dato che si tratta già della seconda sessione di mercato in cui il giocatore è infelice, ecco che un’offerta ragionevole potrebbe tentare il patron biancoceleste. Si parlerebbe di almeno una decina di milioni, ma la sola classe dello spagnolo varrebbe fino all’ultimo centesimo. Ed è questo l’ultimo motivo per cui la Fiorentina dovrebbe affondare il colpo: l’investimento.

Non a lungo termine, viste le 30 primavere trascorse dal calciatore, ma per risollevare – perché no – sin da subito una squadra che ha in sé i germi per giocare bene a pallone. Luis Alberto, già abituato al 4-3-3, sarebbe l’ideale anche in un modulo che prevede il trequartista, col possibile arretramento di Bonaventura. Se la Fiorentina vuole veramente arrivare in Champions League (come ha dichiarato Barone), c’è un modo per anche solo avvicinarsi a quel traguardo. Convincere il numero 10 della Lazio a sposare la causa di Firenze.