Perché mai (in tempi moderni) una maglia numero 10 della Fiorentina fu più meritata

E’ tutto pronto, o è tutto “okkeyyyy” per dirla alla Commisso. L’anno prossimo la maglia numero 10 della Fiorentina avrà un nuovo proprietario: sarà il centrocampista Gaetano Castrovilli. La notizia era stata data da tempo ma sentire le parole di Pradè in proposito ha fugato ogni possibile, minimo, dubbio in merito.

Del resto sarà proprio l’ex Bari il giocatore su cui la società punterà con decisione nei prossimi anni, al netto di tutti i tentennamenti di Federico Chiesa. E c’è da dire che mai, almeno in tempi moderni, questa maglia mitica per tradizione e storia, era stata assegnata così meritatamente.

El Castro nella scia dei vari Antognoni, Rui Costa e compagnia bella (anzi bellissima)? Magari, è presto ovviamente per dirlo. Quel che possiamo dire con certezza è che però le premesse sono buonissime e questa sua stagione è stata a dir poco esaltante.