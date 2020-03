Perdomo a FN: “Agudelo è molto determinato, in campo è preciso ed ha una potenza unica. Spero che arrivi in nazionale”

Uno degli ultimi acquisti del calciomercato invernale è stato il giovane colombiano classe 1998 Kevin Agudelo. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Genoa, non ha potuto esprimersi in maglia viola ma è considerato uno dei giovani sudamericani in prospettiva.

A tal proposito, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Ferney Perdomo, Presidente del Bogotà FC, società colombiana nella quale il giocatore ha debuttato da giovanissimo.

Il nuovo giocatore della Fiorentina, Kevin Agudelo è cresciuto da voi, al Bogotà FC, cosa significa per la Vostra società l’arrivo in Serie A Italiana di Kevin?

“Siamo molto felici, poiché la missione che abbiamo come società è quella di generare opportunità e promuovere i giovani talenti nei campionati più importanti del mondo, come la Serie A italiana. Il fatto che Kevin faccia parte della Fiorentina significa che siamo sulla buona strada”.

Si ricorda di Kevin come giocatore da ragazzo? Quali sono le sue migliori qualità?

“Certo che me lo ricordo, era un giocatore sempre impegnato a migliorarsi, se parliamo di qualità sportive metto in evidenza la precisione del suo gioco e la sua potenza”.

Kevin diventerà un simbolo per la vostra società?

“Lo speriamo, siamo stati i primi a credere in lui nel calcio colombiano, dal momento che ha fatto il suo debutto proprio nella nostra società. Sappiamo che è molto determinato e speriamo che possa arrivare lontano”.

Cosa pensa di Kevin? Diventerà un simbolo per il calcio colombiano e per la nazionale?

“Credo che sia un ragazzo estroverso ed ha una grande determinazione per riuscire nella sua vita professionale. Lo spero, poichè spero che la sua carriera professionale continui ad evolversi e che raggiunga la Nazionale della Colombia”.