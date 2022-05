Perinetti: “Cabral mi piace, ma quanti gol potrebbe segnare nell’arco di un campionato? Belotti invece…”

Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato a TMW Radio delle ultime vicende di casa Fiorentina, a partire dalla vittoria contro la Roma: “Ho visto una Viola determinata, che aveva le idee chiarissime e che stava anche bene fisicamente. Sicuramente il rigore a favore dopo pochi minuti ha spianato la strada, ma la Fiorentina ha dominato e vinto giustamente. La Roma invece l’ho vista impacciata e mai in partita, ovviamente anche per merito della squadra di Italiano“.

E poi su Cabral ha aggiunto: “E’ arrivato con una certa fama. Secondo me ha buone qualità tecniche e inoltre si spende molto per la squadra, con la Roma mi è piaciuto. Resto dubbioso sulla sua capacità di finalizzare, non so quanti gol potrebbe segnare nell’arco di un campionato. Ovviamente quest’anno doveva ambientarsi, però bisogna capire se ha il killer instinct. Belotti? Lo conosco bene, dalla Serie C l’ho portato fino alla Serie A. E’ molto generoso, forse se lo fosse un po’ meno segnerebbe di più. Ma è uno che sente la porta come pochi, e poi è bravo di testa”.