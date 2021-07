Perinetti: “Gattuso persona da Oscar. Anche a Firenze non si è fatto condizionare”

Il direttore sportivo del Siena, Giorgio Perinetti, intervistato da Tuttomercatoweb, è tornato a parlare di Gennaro Gattuso dopo le vicende passate quest’estate:

“Accuse di sessismo? Non c’entra nulla con l’immagine di Gattuso. Non so che memoria abbiano i tifosi del Tottenham. Anche nel caso di Firenze, Gattuso non si è prestato a condizionamenti da parte di nessuno. Come persona è da oscar”.