Perinetti: “La Fiorentina è stata bravissima a prendere Kouamè approfittando dell’infortunio”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo ed ex uomo mercato del Genoa, ha parlato durante la trasmissione in onda sulla pagina Facebook Juventus Divanum, chiamando in causa anche l’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé: “Chiesi a Preziosi fermamente di acquistarlo dal Cittadella. Penso che la Fiorentina abbia fatto bene a prenderlo approfittando dell’infortunio che aveva fatto saltare il trasferimento in Premier. E’ un giocatore molto bravo, giovane e veloce. Di testa vince sempre i duelli aerei”.