Perinetti: “Prandelli ha riportato equilibrio e serietà alla Fiorentina, Kouame ha qualità importantissime. Programmare? Vi svelo la verità”

Il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Programmazione? Dipende tutto dal raggiungimento degli obiettivi attuali: se una squadra è in lotta fino all’ultimo per raggiungere il suo obiettivo, non può permettere di distrarsi e di pensare al futuro. Dicono tutti che bisogna programmare, ma poi la realtà delle cose è che nessuno fino a giugno fa qualcosa. Il campionato di quest’anno è molto combattuto: Cagliari e Parma non si arrenderanno, non è ancora finita”.

Perinetti si sofferma poi su Kouame: “E’ giovane, ha delle qualità importantissime e la Fiorentina ha fatto bene ad acquistarlo. Non ha ancora smaltito i postumi dell’infortunio, sono convinto che possa essere utile a qualsiasi squadra. Prandelli? Con le difficoltà avute dalla squadra ad inizio stagione, ha riportato equilibrio e serietà: conosce l’ambiente e riesce a gestirlo bene”.