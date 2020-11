Perinetti: “Prandelli può ritrovare quel Piatek che gli era mancato a Genoa. Il polacco ha simpatia per l’allenatore e per Firenze”

Il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato a TMW Radio del nuovo allenatore della Fiorentina Prandelli e non solo: “Quando l’ho avuto al Genoa Prandelli era riuscito a portare la squadra fuori dalla crisi. Poi un rigore sbagliato nel recupero ci portò difficoltà e la squadra ebbe un crollo fino al triste epilogo di Firenze. A Prandelli comunque era venuto meno il centravanti che dava le certezze, ovvero Piatek. Il polacco ha sicuramente simpatia per l’Italia, per Prandelli e per Firenze. Ma questo mercato di gennaio è difficile da interpretare, viviamo nell’incertezza e nel timore di cosa abbiamo intorno. Kouame? Sono un suo tifoso, in campo aperto è devastante. Ha grandi qualità, anche di testa, e spero possa dimostrarle”.

