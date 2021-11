Perinetti: “Premiamo Italiano anche per quello che sta facendo alla Fiorentina. Bravissimo nel saper dare valore al suo lavoro”

Giorgio Perinetti, noto direttore sportivo e presidente della commissione tecnica del ‘Premio Maestrelli’, ha commentato ai canali ufficiali della Fiorentina la vittoria del trofeo da parte del tecnico viola Vincenzo Italiano.

Di seguito le sue parole: “Premiamo Italiano non soltanto per i suoi risultati, che sono stati comunque di livello assoluto, al Trapani e allo Spezia, ma anche per quello che sta facendo sulla panchina della Fiorentina. E’ stato bravissimo nel saper dare un valore al suo lavoro, proponendo sempre squadra propositive che hanno onorato la prestazione in ogni campo”.