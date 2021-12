Periodo nero per Kokorin. Problemi (anche) in amore per l’attaccante della Fiorentina

E’ un periodo molto difficile per Aleksandr Kokorin. L’attaccante della Fiorentina, infatti, sta attraversando delle settimane molto complicate a causa della separazione con la compagna Daria Valitova, tornata in Russia insieme al figlio Micheal.

Così, oltre alle evidenti difficoltà di ambientamento al calcio italiano e ai problemi con la lingua, neanche la vita privata sta regalando buone notizie al russo. Probabilmente si spiegano (anche) così la faccia spaurita e la prestazione totalmente insufficiente messe in mostra da Kokorin nella partita di Coppa Italia contro il Benevento. Probabile che voglia tornare in patria e chiudere il prima possibile la parentesi di un anno alla Fiorentina che non ha regalato soddisfazioni a nessuna delle parti in causa.