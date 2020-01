Persa l’occasione in estate, Suso ora guarda verso la Spagna e per la Fiorentina c’è poco da fare

Un obiettivo teorico per la Fiorentina era (ed è) quello di Jesus Suso, cercato in estate quando il 4-3-3 sembrava un punto di partenza inderogabile, ma solo sfiorato nonostante un’offerta multimilionaria. Lo spagnolo rimase al Milan, dove poi ha deluso sempre di più, fino ad arrivare alla delusione recente e ai fischi di San Siro: come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, l’esterno mancino pensa però più ad un ritorno in patria che ad un’altra soluzione italiana e per lui si sono fatte avanti Siviglia e Atletico Madrid. Una concorrenza dura per la Fiorentina.