Pessina: “Il progetto meno impattante per lo skyline di Firenze, palazzo di giustizia inserimento infelice. Ma si perde l’ovale che caratterizzava lo stadio”

Il soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio, Andrea Pessina, era presente lunedì scorso nel Salone dei Cinquecento, alla presentazione del vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio e per la rigenerazione urbanistica di Campo di Marte.

“Faremo una relazione tecnica per il ministero per i beni e le attività culturali – dichiara a La Nazione Pessina – Ma ci sono 60 giorni di tempo. Poi non saremo noi a decidere»

Poi aggiunge: “Questo progetto mi sembra che sia fra quelli presentati quello che non impatta sulla skyline, a differenza di altri molto sviluppati in altezza. Il profilo di Firenze è stato per secoli caratterizzato da Duomo, Palazzo Vecchio e gli altri monumenti, poi è arrivato il palazzo di giustizia che non è certo stato un inserimento felice”.

E anche: “Non capisco se ci siano indicazioni ingegneristiche precise che abbiano suggerito di realizzare una copertura rettangolare anziché seguire il profilo originario dello stadio che lo avrebbe maggiormente caratterizzato”.