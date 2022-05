Pessina: “Quest’anno abbiamo avuto un calo e molti infortuni. Non solo per nostri demeriti, tante squadre si sono attrezzate per fare un campionato importante”

Fiorentina che naviga stabilmente al settimo posto in classifica con 56 punti, gli stessi che vanta l’Atalanta, all’ottavo posto però a causa degli scontri diretti in favore dei viola. La squadra di Italiano quest’anno, almeno sin qui, ha scalzato gli orobici nel gruppo d’elite delle cosiddette sette sorelle. In attesa del verdetto finale che decreterà il campo in queste ultime tre giornate, in tal proposito, ai microfoni di DAZN, si è espresso il centrocampista atalantino Matteo Pessina:

“E’ sotto gli occhi di tutti che quest’anno abbiamo avuto un calo. Ci sono stati tanti infortuni, ma dobbiamo ancora capire dove abbiamo sbagliato. Certo, non solo per nostri demeriti: tante squadre si sono attrezzate per fare un campionato importante, magari a differenza di altri anni”.