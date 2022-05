Petardo molto forte lanciato dal settore ospiti: Colpito fotografo Fiorentina

Un petardo molto forte (qualcuno ha addirittura parlato di bomba carta, ma non ci sono conferme di questo tipo), partito dal settore dove erano presenti i tifosi della Roma, è esploso dove era situato il fotografo della Fiorentina. L’episodio è accaduto ieri sera nella fasi iniziali della gara tra i viola e i giallorossi.

Lo stesso fotografo, rimasto visibilmente rintontito per il colpo, si è fatto medicare subito dopo l’accaduto. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, tanto che poi è riuscito a riprendere il proprio lavoro. Sicuramente si è trattato di un’altra manifestazione di inciviltà da parte di una tifoseria che purtroppo a Firenze è stata spesso protagonista in senso negativo.