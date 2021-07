Petrescu: “Kokorin il miglior giocatore che abbia mai allenato, un giocatore da Real Madrid o Barcellona. La Fiorentina prima di prenderlo ha chiesto consigli a grandi personaggi”

L’ex giocatore di Foggia e Genoa ed ex allenatore della Dinamo Mosca, Dan Petrescu, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sull’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

“Quando lo allenavo e aveva 19 anni – ha dichiarato Petrescu a Sportbox.ru – gli ho detto: “Dovresti sforzarti di giocare nel Real Madrid e non rimanere alla Dinamo per tutta la vita”. Dopo il primo allenamento con lui, gli ho fatto capire che era il miglior giocatore in Russia. E gli dicevo anche di fidarsi perché avevo visto coi miei occhi calciatori come Vialli, Zola e sapevo cosa fosse il talento. Ero molto felice quando ha firmato con la Fiorentina. Speriamo che possa risolvere i suoi problemi di salute e iniziare a giocare a calcio. Probabilmente saprete che prima del trasferimento la società ha chiesto a Spalletti, Mancini e altri grandi addetti ai lavori un parere su di lui, tutti ne hanno parlato bene, quindi il trasferimento è avvenuto”.

E ancora: “Se Kokorin è il calciatore più talentuoso con cui ho lavorato in Russia? Sì, e non solo in Russia, ma in generale nella mia carriera di allenatore. Sul serio. Forse accanto a lui posso solo mettere Alex Teixeira, venduto dallo Shakhtar in Cina per 50 milioni. Un giocatore brillante, ma Kokorin ha ancora più talento. Destro e sinistro ottimi, forte di testa, velocità, tecnica, dribbling, pronto a lavorare in fase difensiva. Lui sa davvero fare tutto. Con tali qualità era possibile giocare nel Real Madrid o nel Barcellona: questo doveva essere il suo livello”.

Sul presente: “Credo che possa ancora aiutare la Fiorentina. Non sarà facile dopo un inizio così in Italia, troppi infortuni e troppo rumore sui problemi personali che c’erano in Russia, ma gli auguro comunque il meglio”.