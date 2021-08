Pezzella: C’è chi fa la corte al capitano della Fiorentina

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, è ancora in attesa di una chiacchierata con il nuovo allenatore, Vincenzo Italiano, anche per definire meglio il suo futuro.

Intanto però continua ad essere con il contratto in scadenza nel giugno 2022 e questo permette a diverse società di poter pensare a lui come rinforzo per il reparto arretrato da prendere a costo contenuto.

Su Tuttosport si legge anche quest’oggi che c’è il Torino sulle sue tracce, ma anche il Cagliari nel caso non riuscisse a confermare Godin che è dato in uscita verso il Besiktas.