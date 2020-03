Pezzella, Cutrone e Vlahovic spediscono in isolamento gli arbitri di Udinese-Fiorentina

La notizia della positività al Covid-19 dei tre giocatori viola Pezzella, Cutrone e Vlahovic, porta con sé inevitabili conseguenze. A finire in quarantena non sono state soltanto la squadra toscana e l’Udinese. In isolamento precauzionale volontario hanno deciso di andare Fabbri , arbitro che ha diretto l’ultima gara giocata dagli uomini di mister Iachini, e di conseguenza, pure agli assistenti di linea della gara: Tolfo, 41enne di Zoppola associato alla sezione Aia, Guarini di Pordenone, e il collega Imperiale, oltre al quarto uomo Piccinini. Sono asintomatici e in quarantena presso le rispettive abitazioni.