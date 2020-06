Pezzella: “Dovremo essere abili a concedere poco alla Lazio, sarà una sfida complicata. Ribery ha il portamento del campione: è un esempio per tutti”

Ha parlato anche dell’imminente partita contro la Lazio German Pezzella al Corriere dello Sport: “La partita di Roma? Servirà una squadra capace di mettere in campo agonismo, grinta e soprattutto coraggio. Dovremo essere abili a concedere poco agli avversari, trovando la via per colpire al momento giusto. Sarà una sfida complicatissima, ma la Fiorentina c’è. L’unico stimolo che deve interessarci è quello di raggiungere quanto prima i nostri obiettivi. La nostra molla è la ricerca della vittoria. Ci manca tantissimo quella tra le mura di casa, ma ora conta ricominciare a macinare punti. Anche in trasferta. Ribery? E’ un fenomeno, ha il portamento del campione. Ha una fame di calcio e di successi incredibile: è un esempio per tutti, giovani e non. Ha dalla sua il talento, ma è questo suo lottare costantemente per un obiettivo a fare la differenza. Sì, uno dei nostri valori aggiunti sarà anche lui”.

