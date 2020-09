Pezzella e Biraghi si allenano in gruppo e mettono nel mirino la partita col Torino. E al centro sportivo arriva il procuratore di Igor

Emergono buone notizie dal centro sportivo “Davide Astori”: come riporta Radio Bruno Toscana, sono infatti tornati in gruppo Pezzella e Biraghi, che dunque dovrebbero essere disponibili a tutti gli effetti per l’esordio in campionato della Fiorentina contro il Torino. Insieme a loro c’era anche Borja Valero, che ha svolto il primo allenamento della sua seconda avventura in maglia viola. Inoltre, qualche minuto fa è arrivato al centro sportivo il procuratore di Igor, sostandovi per pochi minuti per motivi ancora non noti.

