Pezzella e le sensazioni opposte rispetto a Milenkovic: La voglia di un nuovo contratto. La Fiorentina dovrà mettere mano alla difesa

German Pezzella sta forzando i tempi e vuole essere in campo nel match che la Fiorentina giocherà domenica prossima contro il Benevento. Guardando più in là, volgendo lo sguardo al futuro, l’obiettivo del difensore argentino è quello di arrivare al prolungamento del contratto in scadenza nel 2022.

La situazione è la stessa che sta vivendo anche Milenkovic con il club. Ma se per il serbo, si legge su La Repubblica, le sensazioni di un rinnovo sono tutt’altro che positive, il discorso cambia per Pezzella. La Fiorentina proverà a raggiungere un accordo con lui, per non stravolgere una difesa che vede anche in Caceres un giocatore in uscita a fine anno.

Comunque andrà, la dirigenza dovrà rimettere mano al reparto arretrato. Ma farlo con o senza Pezzella non è un dettaglio.