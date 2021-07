“Pezzella e Milenkovic? Fosse per me li porterei entrambi a Napoli, il primo è complementare a Koulibaly”

Paolo Esposito, giornalista e conduttore televisivo di fede partenopea, ha commentato ad AreaNapoli.it il mercato della squadra di Aurelio De Laurentiis tirando in ballo anche due giocatori della Fiorentina.

“Io fossi nel Napoli prenderei l’argentino German Pezzella, difensore forte e di grande personalità e soprattutto complementare a Koulibaly. Il nome dell’argentino lo feci in tempi non sospetti a chi di dovere e prima di chiunque” afferma Esposito. E aggiunge: “Poi, visto che non rinnova con la Fiorentina, farei un pensierino per il forte difensore Milenkovic! Ma il problema attuale del Napoli, è che non intende investire in questo calcio mercato”.