Pezzella: “Emozione grandissima vedere sempre la fascia di Astori nello spogliatoio. Ci manca la sua lucidità, ci ha trasmesso…”

Un ricordo a Sky Sport da parte di German Pezzella, capitano della Fiorentina di oggi, al Capitano Davide Astori, suo ex compagno: “Io Davide lo ricordo ogni giorno, per me è un’emozione grandissima arrivare nello spogliatoio e vedere la sua fascia lì, sono sensazioni incredibili. Abbiamo vissuto insieme un periodo non molto lungo ma molto intenso, in cui ci ha trasmesso dei valori molto importanti. Personalmente mi sono trovato molo bene con lui, sia dentro che fuori dal campo, vedevamo le cose in modo molto simile e avevamo creato un rapporto buonissimo. Lo porto con me ogni giorno, sulla mia pelle, e sicuramente qui a Firenze c’è un affetto grandissimo da parte di tutti i compagni e tifosi. Ci manca tanto la sua lucidità con cui rendeva tutto più semplice ma proviamo a portare in alto il suo ricordo, con questi valori che ci ha trasmesso. Mando un abbraccio grande a tutti, Davide è sicuramente sempre con noi”.