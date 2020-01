Pezzella: “Iachini? Ecco cosa mi ha trasmesso dal primo colloquio telefonico che ho avuto con lui. Quando si cambia in corsa, non c’è tempo da perdere…”

Ha parlato anche del neo allenatore a il Corriere dello Sport-Stadio il capitano della Fiorentina German Pezzella: “Impressioni su Iachini? Quel senso di cattiveria sportiva che fin da subito, dal primo colloquio telefonico che ho avuto con lui, non appena è stato formalizzato l’ingaggio, ha manifestato e trasmesso. Ho capito subito che cosa volesse e siamo pronti ad accontentarlo, a rinascere nel segno della sua impronta. Quando si cambia in corsa, non c’è tempo da perdere: bisogna trovare subito la quadratura del cerchio ed è su questo che stiamo lavorando, con attenzione e impegno. Il Bologna di Mihajlovic? Ci sono momenti che ti segnano, a volte in maniera indelebile. A noi è successo con Davide Astori, che ciascuno si porterà dietro a prescindere da dove andrà a giocare. Per Mihajlovic il calcio è vita”.