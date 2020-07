Pezzella in partenza? Il sostituto potrebbe arrivare dal Liverpool

In caso di partenza del difensore German Pezzella nella prossima sessione di calciomercato, la Fiorentina avrebbe pronto il sostituto. A riferirlo è itasportpress.it, che precisa come l’obiettivo in questo senso sia rappresentato da Dejan Lovren, difensore centrale classe 1989 del Liverpool. Il giocatore croato in questa stagione ha giocato poco appena 10 presenze in campionato e il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021. L’ingaggio del giocatore è alto, ma la dirigenza viola sa bene che per costruire un progetto importante servono giocatori con una certa esperienza internazionale. Vedremo prossimamente quali saranno le mosse di mercato della Fiorentina in questo senso.

