Pezzella: “Io sono il capitano della Fiorentina ma se resto è una scelta che dipende dalla società”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, è stato intervistato da Sport Mediaset al termine della gara vinta dai viola contro il Cosenza. Il difensore centrale ha detto: “Siamo in crescita. Siamo in tanti ad essere arrivati in ritardo e quindi dobbiamo imparare in fretta quello che il mister vuole. Oggi abbiamo visto dei miglioramenti rispetto alle ultime due partite in cui non eravamo riusciti a segnare. Abbiamo creato tanto e potevamo fare ancora più gol”.

Sul suo futuro: “Io sono qua e sono il capitano. Si parla tanto, si parla troppo di me. Ma ormai sono abituato. Io faccio il mio, do sempre il massimo e non mi faccio problemi. Se resto? Io sono capitano a Firenze, poi queste sono scelte che fa la società, quindi dipende dal club“.

Su Gonzalez: “Nico è forte e giovane, ma non dobbiamo caricarlo di tante responsabilità perché è arrivato qua da poco e si deve abituare alla nuova realtà. Si deve concentrare ad imparare come si gioca qua in Italia e ad imparare la lingua”

Su Vlahovic: “Le voci sono fuori dal gruppo e dal club. Ogni volta che ci mettiamo questa maglia dobbiamo dare il massimo com’è giusto che sia. Oggi Dusan è con noi, si impegna, come facciamo tutti, quindi questa è la strada giusta”.