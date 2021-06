Pezzella lascia la Fiorentina, ma non la Serie A? L’ipotesi di mercato

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il futuro di German Pezzella potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Decisivo sarà l’incontro tra Gattuso e il difensore viola, che avrebbe chiesto garanzie sul suo impiego. Da risolvere anche il nodo del contratto, in scadenza alla fine della prossima stagione.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Pezzella potrebbe lasciare Firenze e la Fiorentina ma non la Serie A. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Cagliari, che in estate dovrebbe perdere Godin e vorrebbe rimpiazzarlo con l’argentino. Tra i sardi e la Fiorentina, inoltre, c’è in ballo anche il discorso legato al futuro di Riccardo Sottil (LEGGI QUI).