Pezzella-Milenkovic, uno dei due potrebbe restare. Il gradimento di Gattuso

Il futuro di German Pezzella e Nikola Milenkovic sarà con ogni probabilità lontano dalla Fiorentina e i milioni che arriveranno dalle loro cessioni serviranno a finanziare il mercato della squadra di Gattuso.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, però, ci sono anche delle possibilità che possa andarsene soltanto uno dei due o addirittura nessuno. Per il capitano è stata una stagione difficile, ma non ha comunque mai fatto mancare il suo peso all’interno dello spogliatoio. Sull’argentino ci sono gli occhi di Valencia, Granada e Bayer Leverkusen, anche se giocatori come Pezzella potrebbero piacere a Gattuso.

Quest’ultimo discorso vale a maggior ragione anche per Milenkovic, più giovane e più completo del capitano della Fiorentina. Nei suoi confronti tante voci, ma nessuna offerta ufficiale. Il club di Commisso, dopo aver provato a rinnovargli il contratto, vuole trenta milioni per cederlo a dodici mesi dalla scadenza. Altrimenti potrebbe anche restare a Firenze, anche perché piace molto a Gattuso.