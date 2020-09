Nonostante le parole di circostanza di mister Iachini in conferenza stampa (LEGGI QUI), le condizioni fisiche di German Pezzella difficilmente gli permetteranno di essere in campo nella sfida di domani a San Siro.

Il capitano della Fiorentina sta meglio rispetto alla settimana scorsa e potrebbe essere convocato per l’Inter, ma al massimo per lui si apriranno le porte per un posto in campo. In campo, proprio come il Torino, ci dovrebbe essere Federico Ceccherini al fianco di Milenkovic e Caceres.