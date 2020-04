Pezzella: “Prima di far ripartire il calcio bisogna pensare alla salute delle persone. Sono totalmente negativo, tifosi della Fiorentina fantastici per il loro supporto”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, è stato uno dei tre giocatori viola a risultare positivo al Coronavirus. Della sua esperienza, l’argentino ha parlato con il quotidiano turco Habertürk: “Grazie a Dio sto bene adesso. Sono totalmente negativo e questa è davvero una grande notizia. Sfortunatamente sono completamente da solo a casa. Trascorro gran parte della giornata ad allenarmi. Cerco di riguadagnare tutta la condizione fisica che ho perso e di essere il più pronto possibile per il giorno in cui ricominceremo a giocare a calcio. A parte questo, passo il resto della giornata guardando film e serie TV. Sto leggendo alcuni libri. Il team sanitario del nostro club ha seguito la mia situazione ogni giorno e mi ha aiutato molto. Il presidente Rocco Commisso e tutti i dirigenti mi hanno chiamato regolarmente per sapere come stavo. Sono molto grato ai sostenitori della Fiorentina perché, come sempre, sono stati fantastici. Mi hanno inviato molti messaggi e mi hanno aiutato molto. Ho ricevuto messaggi molto incoraggianti anche dai tifosi di altre squadre. Voglio ringraziarli tutti qui”.

Pezzella parla anche delle condizioni indispensabili per riprendere a giocare: “Penso che dobbiamo mettere davanti a tutto la salute delle persone. Ovviamente, tutti vogliamo davvero ricominciare a giocare a calcio. Ma spetta alle istituzioni decidere quando sarà tutto pronto e sicuro per tutti coloro i quali lavorano nel calcio”.