Pezzella: “Se la gente è dalla nostra parte, è più facile “lottare”. Quando tutto è uno schiaffo continuo a volte, diventa difficile trovare la chiave…”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato del momento viola. Del presente e…del passato. “I tifosi il primo dell’anno? E’ stato un momento molto positivo, perché in momenti tanto delicati c’è bisogno dell’apporto di tutti. Se la gente è dalla nostra parte, passatemi il termine, per tutti noi che scendiamo in campo è “più facile” lottare. E’ stato un modo ulteriore, il loro, per metterci di fronte alle responsabilità che noi giocatori abbiamo. A volte quando tutto ti rema contro è più difficile reagire, ma questo calore che abbiamo respirato, anche nel primo allenamento dell’anno a porte aperte ha lasciato il segno. A volte, quando tutto ti va contro, quando ogni cosa che succede è uno schiaffo continuo, diventa difficile anche trovare la chiave per contrattaccare. Che poi è esattamente quello che è successo alla Fiorentina in questa parte di stagione”.