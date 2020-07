Pezzella spiega le sue ragioni e il direttore di gara gli risponde: “Vuoi arbitrare tu?”

A proposito del rapporto tra Fiorentina e arbitri, è davvero curioso l’episodio accaduto nell’intervallo e che ha visto protagonista German Pezzella da una parte e il signor Daniele Chiffi, dall’altra. Il capitano viola ha protestato ancora per l’episodio del rigore non concesso, a suo avviso, per un fallo subito in area neroverde da parte di Chiriches. Chiffi ha risposto porgendogli il fischietto e dicendo: “Vuoi arbitrare tu?”. Atteggiamento sicuramente poco elegante da parte del direttore di gara.

