Pezzella: tornano di moda le sirene da La Liga. Prossima settimana l’incontro con l’entourage

German Pezzella sembra aver terminato la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Ormai da tempo il rapporto tra la società e il giocatore sembra essersi deteriorato e sullo sfondo ecco che puntano nuove opportunità di mercato. Il Valencia torna con forza sul capitano viola, tanto che la prossima settimana il suo entourage sarà in città per incontrare la dirigenza spagnola. A scriverlo è il quotidiano As, secondo il quale in difensore argentino sarebbe il grande obiettivo per la retroguardia dei pipistrelli in vista della prossima stagione, forte anche della voglia da parte dello stesso centrale argentino di giocare al Mestalla. Pezzella ha un solo anno di contratto restante coi viola (scadenza 2022), il rinnovo oggi appare lontano e la finestra di calciomercato dell’estate 2021 potrebbe essere così l’ultima utile per venderlo a un buon prezzo e monetizzare dalla sua cessione.